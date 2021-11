In Freising wird’s weihnachtlich

Der Christkindlmarkt ist zwar leider abgesagt, auf die Weihnachtsstimmung verzichtet die Stadt hier in Freising aber natürlich nicht. Morgen um halb zehn rücken die Bauhofmitarbeiter an und stellen den großen Christbaum auf dem Marienplatz auf. Danach wird er von den Stadtwerken mit 800 Lampen geschmückt. Und natürlich wird auch die Weihnachtsbeleuchtung wieder aufgehängt: 26 Sternschnuppen und 16 Weihnachtssterne bringen die Altstadt in die richtige Stimmung. Angeschaltet wird die Beleuchtung aber erst am Freitag, wenn das erste Adventswochenende ansteht.