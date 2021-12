In Germering entsteht Deutschlands größte Postanlage

Briefe und Pakete aus aller Welt, die nach Weilheim, Garmisch, Bad Tölz oder Dachau wollen, sie alle kommen künftig hierher nach Germering. Denn hier entsteht gerade die größte Postanlage Deutschlands. Jetzt beginnt das Baggern und Hämmern hier an der größten Baustelle, die Germering jemals hatte. In zwei Jahren soll es fertig sein, pünktlich wenn die alte Paketposthalle in München ihren Betrieb beendet. Alles, was an die Postleitzahlenbereiche 80, 81 und 82 geht, kommt dann durch Germering. Das bedeutet für Pendler: Dann sind deutlich mehr Lkws auf der B2 unterwegs.