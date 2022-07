Gleich zwei Gemeinden in Oberbayern kämpfen gerade mit Keimen im Trinkwasser. Sowohl im Fürstenfeldbrucker Ortsteil Puch, als auch in Hohenlinden im Landkreis Ebersberg wird ab sofort das Trinkwasser gechlort. In Hohenlinden und einzelne Haushalte in Puch müssen ihr Wasser sogar abkochen. Das Gesundheitsamt hat die betroffenen Haushalte bereits informiert. Die Behörde weist außerdem darauf hin, dass gechlortes Wasser nicht gesundheitsschädlich ist, auch wenn es ungewohnt riecht.