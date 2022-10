In Pöcking gibt es seit 5 Tagen weder TV noch Internet

Der 5. Tag in Folge ohne Kabelfernsehen, Telefon oder Internet. So geht es aktuell 800 Haushalten in Pöcking im Landkreis Starnberg. Seit Freitag Mittag funktioniert nichts mehr. Auch das Rathaus ist davon betroffen und kann dementsprechend nichts bearbeiten. Der Grund für den Ausfall ist ein beschädigtes Kabel. Wie der Schaden verursacht wurde, ist noch nicht geklärt. Außerdem seien die Reparaturarbeiten sehr aufwendig und es sind Tiefbauarbeiten nötig, – so der Konzernsprecher von Vodafone, Volker Petendorf . Bis spätestens heute Abend soll die Störung beseitigt werden, auf TOP FM – Nachfrage am späten Nachmittag hieß es aber, die Arbeiten seien noch im Gange.