Indersdorfer Gabel bekommt eine Ampel

Nach vielen teils schweren Unfällen wird die Indersdorfer Gabel bei Bergkirchen im Landkreis Dachau jetzt entschärft. Seit gestern ist die Straße in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Fünf Wochen lang wird jetzt eine Ampel eingebaut. Sie soll den Unfallschwerpunkt sicherer machen.

Die Staatsstraße 2050 ist aus Richtung Markt Indersdorf ab dem Kreisverkehr mit der Kreisstraße DAH 10 bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2047 für voraussichtlich 5 Wochen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr auf der Staatstraße 2047 ist von der Sperrung nicht betroffen. Im unmittelbaren Baustellenbereich ist die Fahrbahn jedoch eingeengt. Während der Fräsarbeiten und dem Asphalteinbau muss auch die St 2047 für den Verkehr komplett gesperrt werden. Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich am 26. Oktober. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke von Dachau in Fahrtrichtung Markt Indersdorf führt in dieser ersten Bauphase über die St 2047 bis nach Stetten und von dort auf der Kreisstraße DAH 10 bis zum Kreisverkehr mit der St 2050. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Die Radwege sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.