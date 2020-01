Influenza erfordert Schulschließungen

Die Grundschulen in Weßling und Oberpfaffenhofen sowie die Mittagsbetreuung in Weßling und der Hort in Hochstadt bleiben von morgen bis Sonntag zu. Der Grund: mehrere Schüler und Betreuer sind hochfiebrig erkrankt. Allein von derzeit 199 Schülern der beiden Grundschulen hat es 56 erwischt. Es wird eine Grippe vermutet und um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat das Gesundheitsamt Starnberg in Absprache mit der Regierung von Oberbayern die Schließung angeordnet. Während der Schließung werden unter anderem Desinfektionsmaßnahmen in den Einrichtungen durchgeführt.

Grippe oder Influenza betrifft im Gegensatz zu einer Erkältung nicht nur die Atemwege, sondern auch den restlichen Körper. Die Viren, die Grippe auslösen, werden durch Tröpfchen beim Niesen, Husten oder Sprechen übertragen. Zudem kann man sich durch Händeschütteln und über Türgriffe sowie andere Gegenstände, die von vielen Menschen genutzt werden, anstecken.

Für weitere Fragen steht das Gesundheitsamt Starnberg unter der Telefonnummer 08151/148-900 zur Verfügung. Informationen zum Thema Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen sind auch unter https://www.infektionsschutz.de/ zu finden.