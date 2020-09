Infoveranstaltung: Neue Tagesmütter/-väter gesucht

Um Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können, brauchen Eltern gute Kinderbetreuungsangebote. Eine Möglichkeit bieten dafür Tagesmütter oder Tagesväter, die sich liebevoll um Kleinkinder bis drei Jahre und auch noch um Kinder nach Kindergarten oder Schule kümmern. Und da die Kindertagespflege hier in Freising von vielen Eltern so geschätzt wird, werden immer wieder neue Tagesmütter und-väter gesucht. Ein nächster Kurs dafür bietet das Landratsamt ab Ende September an. Eine Infoveranstaltung ist heute um 9 Uhr in der Vimystraße 32. Da können sich auch Eltern informieren, die ihr Kind betreuen lassen wollen.