Es geht auf die Anklagebank, statt in die Küche. Der oberbayerische Starkoch Alfons Schuhbeck steht ab heute in München vor Gericht. Er soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Wie viel genau, das soll heute am ersten Prozesstag bekanntgegeben werden. Gerüchten zufolge soll es um zwei Millionen Euro gehen. Bei einer Verurteilung in dieser Höhe müsste Schuhbeck ins Gefängnis. Ein Urteil soll kurz vor Weihnachten fallen.