Inhaler: Bono’s Sohn auf Platz 1 der Charts

Wie der Vater so der Sohn – der Sohn von U2-Sänger Bono ist mit seiner Band „Inhaler“ auf Platz Eins der britischen Charts gestürmt. Sie hätten niemals gedacht mal auf Platz Eins zu sein, als sie zu Anfang noch in kleinen Clubs gespielt hätten. Bonos Sohn Eli sage, die Band habe sich ein Publikum erspielt, das noch nie von U2 gehört habe. So habe sich „Inhaler“ stets selbst beweisen müssen, auch wenn ihm klar sei, dass seine Herkunft viele Türen geöffnet habe. Mit dem Album „It won’t always be like this“ sind die vier Jungs übrigens die ersten Iren seit 13 Jahren, die in den britischen Charts ganz oben stehen.