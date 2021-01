Auf einmal ging das Licht aus, und mehrere Häuser in Inning am Ammersee waren dunkel. Grund hatte ein Unfall. Ein Auto ist gestern Abend am Marktplatz bei den winterlichen Straßenverhältnissen in einen Stromkasten geschlittert. Der Fahrer flüchtete dann einfach. Die Polizei bittet um Hinweise.