Inning: Bobbycar Renne zum Single-Release

Auf die Plätze, fertig, los! Am Samstag findet in Inning ein riesiges Bobby-Car-Rennen statt. Bis zu 150 Menschen werden ab 15 Uhr mit ihren Bobby-Cars Vollgas geben und im Staffelrennen um die Wette fahren. Im „Super Mario“ Stil wurde die Strecke außerdem mit ein paar witzigen Hürden ausgestattet. Gastgeber ist die Band „Stand up Stacy“, die mit dem Rennen ihre neue Single promotet. Über 100 Menschen haben sich schon angemeldet. Wer noch mitfahren will, sollte sich also beeilen. Den Link zur Anmeldung findet Ihr hier.