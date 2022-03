Inning: Künstler und Startups dürfen vor dem Abriss in den ehemaligen Reiterhof

Hier in Inning am Ammersee steht ein Riesen-Bauprojekt an: Der ehemalige Reiterhof am Billerberg abgerissen und die Firma Euroboden baut dort einen großen Gebäudekomplex. Bis es aber so weit ist, dürfen sich in diesem Sommer noch einmal Künstler und Start-ups in dem ehemaligen Reiterhof niederlassen. Und das auch noch umsonst. Euroboden und das Münchner Netzwerk Mucbook-Clubhouse haben organisiert, dass ab Mai Start-ups und Kreativschaffende für ein paar Wochen einziehen können und dort Workshops und Team-Events veranstalten können. Bewerber aus der Region sind ausdrücklich erwünscht. Bewerben geht einfach per Mail an mitmachen@mucbook.de.