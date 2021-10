Wenn man eine Alarmanlage hat, die automatisch die Polizei alarmiert, kommt dann auch wirklich ein Streifenwagen, wenn der Alarm ausgelöst wird? Das wollte ein Mann in Inning am Ammersee gerne mal ausprobieren. Also hat er am Wochenende abends seine Alarmanlage absichtlich ausgelöst. Tatsächlich kam ein Streifenwagen und die Beamten leiteten dann völlig im Ernst ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen gegen den Mann ein.