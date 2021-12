Inning: Spendenaktion für schwerkranke Kinder

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, um an andere zu denken. Und dazu gibt es an diesem Adventswochenende hier in Inning eine gute Gelegenheit. Die Billerberg Euroboden GmbH veranstaltet nämlich zusammen mit dem Sportverein Inning eine Spendenaktion. Familien sind eingeladen, einen selbst bemalten Weihnachtsstern mitzubringen und ihn am Weihnachtsbaum auf dem ehemaligen Reiterhof Ruppaner aufzuhängen. Für jeden Weihnachtsstern spendet Euroboden Geld an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München und an das ambulante Versorgungszentrum in Inning. Für weihnachtliche Stimmung gibts auch Lagerfeuer und Punsch zum Mitnehmen.