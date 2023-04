Inninger Burschen eröffnen die Maibaum-Klau-Saison

Sie sind in ganz Oberbayern gefürchtet: Jetzt haben die Maibaumdiebe aus Inning am Ammersee zum ersten Mal in diesem Jahr zugeschlagen. Getroffen hat es diesmal den Maibaum des Klinikums rechts der Isar in München. Die Inninger Burschen haben dafür laut eigener Aussage gut 20 Kameras und ein mit Code gesichertes Tor überwinden müssen. Das hat ihrer Ansicht nach zwar nichts mehr mit Tradition zu tun, hat sie aber auch nicht aufgehalten. Die Auslöse ist bereits mit den Münchnern geklärt. Im letzten Jahr hatten die Inninger Burschen insgesamt drei Maibäume geklaut.