Die legendären Maibaumdiebe aus Inning am Ammersee haben wieder zugeschlagen und an diesem Wochenende haben sie wohl ihr Meisterstück abgeliefert. Aus einem Flugzeughangar am Fürstenfeldbrucker Fliegerhorst, gesichert hinter Stacheldrahtzäunen, haben sie den 35 Meter langen Maibaum der Stadt Fürstenfeldbruck gestohlen. Das ist zuletzt 2014 den Burschen aus Unterbrunn gelungen.