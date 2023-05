Der Innovationscampus am ehemaligen Fliegerhorst Penzing im Landkreis Landsberg soll künftig „Area 61“ heißen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Bisher hat das Areal den sperrigen Namen „Innovationscampus Penzing-Landsberg“. Der neue Name nimmt Bezug auf die berühmt-berüchtigte „Area 51“ in den USA, aber auch auf das Lufttransportgeschwader 61, das in Penzing stationiert war.