Insektenzählung der LBV in Dachau

Wo gibt’s die meisten Weißpopo-Hummeln? Der Landesbund für Vogelschutz ruft mit seiner Mitmachaktion „Hummeln am Hintern erkennen“ hier in Dachau zur großen Insektenzählung 2023 auf. Noch bis 11. Juni sollen die Dachauer eine Stunde lang Insekten im Garten, am Wald oder auf der Wiese hinterm Haus zählen und dabei besonders auf Hummeln achten. In Oberbayern leben rund 50 verschiedene Hummelarten. Sie unterscheiden sich in Farbe und Muster. Drei der häufigsten Hummeln bei uns sind die Ackerhummel, die Erdhummel und die Steinhummel. Ihr könnt sie gut an ihrem Hintern unterscheiden. Die Ackerhummel hat einen gelben Hintern, die Steinhummel einen orangenen und dafür keine Streifen und die Erdhummeln natürlich einen weißen Popo. Beobachtungen können hier online gemeldet werden.