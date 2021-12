Internationaler Tag des Ehrenamtes: München sucht Freiwillige

Am Sonntag ist Zeit zum Danke sagen. Da ist nämlich der Internationale Tag des Ehrenamtes und ganz ehrlich: Was würden tun wir ohne freiwillige Feuerwehrleute, Katastrophenschutz oder alle Menschen, die sich irgendwie für andere einsetzen? Aber ein Ehrenamt ist anstrengend und immer weniger Menschen wollen es machen. Deshalb gibt es hier in München am Sonntag eine Onlineveranstaltung der Münchner Freiwilligen-Zentren und der Freiwilligen-Agentur „Tatendrang“. Da kann man sich übers Mithelfen informieren. Anmelden geht noch bis heute. Wer abseits des Internationalen Tags des Ehrenamtes mithelfen möchte, bekommt alle Infos hier.