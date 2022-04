Inventar vom Starnberger Bayerischen Hof wird versteigert

Es ist zwar nicht ganz so bekannt, wie sein berühmter Bruder in München, trotzdem ist der Bayerische Hof hier in Starnberg. 1865 ist das Hotel gebaut worden und das sieht man ihm an. Das Haus ist völlig marode und muss geräumt werden. Deshalb wird jetzt das gesamte Inventar des Traditionshotels versteigert. Eine Zimmereinrichtung im “König-Ludwig-Stil”, diverse Gemälde und mehrere Bilder von Kaiserin Sisi. Gebote kann man schon online abgeben. Den Zuschlag gibt es dann am fünften Mai. Hier könnt ihr mitbieten!