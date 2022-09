Jahrelange Haft für IAA-Autobahnblockierer gefordert

Junge Leute, die sich von einer Autobahnbrücke abseilen und den Verkehr lahmlegen. Vor einem Jahr haben Klimaaktivisten in ganz Oberbayern so gegen die Internationale Automobilausstellung IAA demonstriert. Jetzt müssen sie deswegen möglicherweise ins Gefängnis. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, fordert die Staatsanwaltschaft zwei bis vier Jahre Haft – ohne Bewährung. Ihnen wird vorgeworfen, Hunderte Autofahrer genötigt zu haben. Die Aktivisten beklagen unnötige Härte. An ihnen solle nun ein Exempel statuiert werden, heißt es. Schon direkt nach der Aktion hatte das Vorgehen der Polizei für Kritik gesorgt: Die Aktivisten waren in sogenanntes „Unterbringungsgewahrsam“ ins Gefängnis nach Erding gebracht worden.