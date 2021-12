Jahrhundertealte Weihnachtskrippen-Tradition in Taufkirchen (Vils)

Es ist eine jahrhundertealte Tradition in Bayern, aber leider fast in Vergessenheit geraten. Im 19. Jahrhundert ist die ganze Familie in der Adventszeit zusammengesessen und hat aus Papierbögen Figuren und Kulissen ausgeschnitten und daraus eine Weihnachtskrippe komplett aus Papier gebastelt. Diese alte Kunst lässt sich aber noch bewundern, zum Beispiel hier im Wasserschloss in Taufkirchen an der Vils. Fast 50 verschiedene Krippen sind zu sehen. Die Ausstellung ist immer an den Adventswochenenden und am 1. 2. und 6. Januar hier im Wasserschloss zu sehen.