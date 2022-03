Jetzt anmelden zur Starnberger Ramadama-Woche!

Auch die Stadt Starnberg macht sich frisch für den Frühling und ruft deshalb wieder zum großen Frühjahrsputz. Eine ganze Woche lang ist ab kommendem Montag Ramadama angesagt. Wer teilnehmen möchte, kann sich einfach selbst einen Zeitpunkt und einen Ort zum Aufräumen aussuchen. Damit sich die Teilnehmer aber nicht in die Quere kommen, soll man sich noch bis Freitag bei der Stadt Starnberg anmelden. Eine Abschlussfeier mit Brotzeit gibt es wegen Corona aber auch in diesem Jahr leider nicht.

Anmeldungen sind möglich telefonisch unter 08151 / 772 – 193 oder per Mail an ordnungsamt@starnberg.de. Außerdem werden die Teilnehmer gebeten, am Ende ihrer Saubermach-Aktion telefonisch oder per E-Mail durchzugeben, wo ihre gesammelten Müllsäcke vom städtischen Betriebshof abgeholt werden können.