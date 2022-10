Jetzt fahndet die Polizei öffentlich

Die Münchner Polizei fahndet nach einer Maßkrug Schlägerei nach drei Verdächtigen. Am 24. September kam es zunächst zu einem Streit zwischen einer gruppe australischer und einem britischen Touristen im Hofbräu Zelt. Im weitern verlauf haben sich dann immer mehr Menschen in dem Streit beteiligt. Dabei wurde ein 23- jähriger Australier zunächst von hinten zu Boden geschlagen und dann am Boden liegend noch mit einem Maßkrug am Kopf verletzt.

Tatzeit:

Samstag, 24.09.2022, gegen 20:00 Uhr

Tatort:

Oktoberfest – Hofbräu Zelt

Sachdienliche Informationen sollen direkt ans Polizeipräsidium München gemeldet werden.

Tel: 089/2910-0

Foto der Verdächtigen: