Jobs in der Weihnachtszeit

Wer jetzt, kurz vor Advent und Weihnachten Zeit hat, und sich was dazuverdienen will, für den gibt es auch dieses Jahr wieder unzählige saisonale Jobs rund um die Weihnachtszeit. Darunter einige Klassiker, aber auch ein Job, auf den man so vielleicht nicht direkt kommt. Was am meisten gesucht wird und welche Jobs sich am meisten lohnen, das haben wir euch zusammengefasst.

1. Verkäufer in einer Weihnachtsbude – im Schnitt 13,66 Euro die Stunde

2. Auslieferungsfahrer – im Schnitt 13,84 Euro die Stunde

3. Barkeeper, Kellner – im Schnitt 13,88 Euro die Stunde

4. Empfangsaushilfe – im Schnitt 14,00 Euro die Stunde

5. Weihnachtsmann/ Nikolaus – im Schnitt 14,16 Euro die Stunde