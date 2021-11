3 Packungen Kekse, 1 Kilogramm Nudeln und 1 kleines Geschenk – es geht wieder ans Päckchen packen, denn auch in diesem Jahr startet der Weihnachtstrucker der Johanniter. Gesammelt werden die Päckchen vom 20. November bis zum 13. Dezember. Die Sammelstellen im Landkreis Erding sind zum Beispielunter anderem in Wartenberg, Taufkirchen (Vils) und in Dorfen. Wem das Päckchen packen zu viel Aufwand ist – online gibt es auch virtuelle Päckchen, die man hier packen kann.