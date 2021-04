John Lennon: Neues Video zu „Isolation“ veröffentlicht

Zusammen mit Paul McCartney bildete John Lennon das erfolgreichste Songwriter-Duo aller Zeiten – aber auch Solo schrieb er Lieder für die Ewigkeit. Eins davon, und zwar „Isolation“ hat jetzt ein neues Video bekommen. Das gibt Einblicke in Lennons Leben gemeinsam mit Yoko Ono und zeigt das Haus des Paares. Und das mit vielen Details – das Video führt einen durchs Schlaf- und Badezimmer, vorbei an einem Salvador-Dali Gemälde und dem Klavier, auf dem Lennon „Imagine“ geschrieben hat. Im Video wird die ganze Zeit beschrieben was der Zuschauer gerade sieht. Ihr könnt es euch hier anschauen.