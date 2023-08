Jugendbande in München bedroht Mädchen: Tatverdächtige in Haft

Es sind grausame Szenen, die da in mehreren Videos zu sehen sind, die aktuell im Internet kursieren. Zwei Mädchen, zwölf und 15 Jahre alt, werden in München von einer Jugendbande bedroht und geschlagen und das stundenlang. Die Polizei hat inzwischen zwei Haupt-Tatverdächtige ermittelt. Eine 15-Jährige und ein 17-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft. Der Vorfall hat sich bereits Mitte Juni ereignet. Warum die Polizei erst jetzt darüber berichtet, ist unklar. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.