Verstörender Vorfall an der Mittelschule in Altenerding. Gestern Vormittag sind mehrere Jugendliche mit Sturmhauben und einer Wasserpistole in die Schule eingedrungen. Die Lehrer haben vorbildlich reagiert, die Schüler von den Eindringlingen ferngehalten und die Polizei informiert. Die Hintergründe des scheinbaren Überfalls sind unklar. Die Jugendlichen müssen jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei stellt aber klar: Die Schüler waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.