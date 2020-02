Jugendwahlcheck in Landsberg

Unter dem Motto: TALK-GAMES-FOOD-FUN findet am Sonntag-Nachmittag hier in Landsberg der Jugend-Wahlcheck statt. Der richtet sich an Jugendliche und vor allem an die Erstwähler, die am 15. März zum ersten Mal ihre Kreuze in der Kabine machen. Von 15 bis 18 Uhr stellen sich im Jugendzentrum alle Parteien für die Stadtrats- und alle Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl vor. Zu verschiedenen Themen gibt es Speed-Debating-Runden und dazu noch Spiel, Sport und Spaß mit Politikern bei Mario-Kart-Fahren, Tischtennis, Torwandschießen und Kickern.