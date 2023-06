Jumbofahrt 2023 – Fahrer gesucht

Am 01. Juli findet wieder die sogenannte Jumbo-Fahrt hier in Steinhöring statt. Dabei treffen sich zahlreiche Motorradgespanne und unternehmen dann gemeinsam mit Menschen mit einer Behinderung kleine Touren. Um möglichst vielen Behinderten dieses tolle Erlebnis zu ermöglichen, werden jetzt noch Fahrer gesucht. Wer also auch ein Motorrad mit Beiwagen hat und den Menschen was Gutes tun will, kann entweder spontan vorbeischauen, oder sich auch vorher noch anmelden.

Wenn ihr noch Informationen braucht, oder euch anmelden wollt, dann schickt eine Mail an Jumbofahrt@web.de oder ruft an unter 080 94182