Die Katze Rosie darf nachts alleine Rosenheim erkunden, – doch wahrscheinlich wollte das Kätzchen einen Ausflug nach München machen – denn sie ist in den Flughafenexpress nach München eingestiegen. Ausgestiegen in München ist Rosi aber nicht – die Bundespolizei konnte die Katze in der Früh wieder an ihre Besitzerin in Rosenheim übergeben.