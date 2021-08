100 Kilometer zu Fuß in knapp 24 Stunden – damit wirbt Prinz Ludwig von Bayern erneut für sein Bildungsprojekt in einer der ärmsten Regionen Afrikas. Am Samstag soll zum dritten Mal der Löwenmarsch stattfinden – vom Schloss Kaltenberg bis zum Schluss Hohenschwangau. Der Prinz wird wieder selbst mitmarschieren, um Spenden zu sammeln. Wer sich diese Strecke auch zutraut, kann sich noch anmelden. Und es ist auch möglich nur eine Teilstrecke mitzulaufen. Alle Infos zum Löwenmarsch findet Ihr hier.