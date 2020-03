Immer wieder halten sich viele nicht an die Einwurf-Zeiten und schmeißen auch sonntags oder sogar am späten Abend ihre Flaschen weg. Die Stadt Ebersberg will dagegen was tun und startet eine große Kampagne. Große Banner sollen an den 19 Wertstoffinseln der Stadt für Rücksicht werben und weisen auf die Zeiten hin, wann das Einwerfen erlaubt ist. Das erste Banner wird morgen an der Eichenalle aufgehängt, wo es seit Jahren Klagen der lärmgeplagten Anwohner gibt.