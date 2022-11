Kann ich trotz Inflation Schnäppchen machen?

Lebensmittel, Strom und Gas. Überall müssen wir hier in Oberbayern gerade mehr zahlen. Da hoffen viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf den letzten Freitag im November, den Black Friday. Heuer ist das der 25. November. An diesem aus den USA stammenden Tag senken viele Geschäfte und Online-Shops traditionell stark ihre Preise. Normalerweise die perfekte Gelegenheit zum Weihnachtsgeschenke kaufen. Aber funktioniert das auch in diesem Jahr, bei einer Inflation jenseits der 10 Prozent?

Viele Produkte nicht viel teurer geworden

Das hat jetzt das Vergleichsportal idealo getestet. Sie haben den aktuelle Preis verschiedener Produkte mit ihrem Preis aus dem Vormonat verglichen. Das Ergebnis: Im Schnitt liegt der Preisanstieg nur bei rund zwei Prozent. Dsa liegt daran, dass ein großer Teil der aktuellen Inflation auf die Energiepreise entfällt. Deutlich bemerkbar macht sich der Preisanstieg aber bei einzelnen Produkten wie Smartphones oder Lautsprechern. Ingegen sind beispielsweise Notebooks und Espressomaschinen günstiger geworden. Fazit: So stark ist der Preisanstieg bei vielen sogenannten Konsumgütern also gar nicht. Schnäppchen sind also trotz Inflation möglich.

Bis zu 20 Prozent Rabatt am Black Friday

Aber geht das auch am „Konsumfeiertag“ Black Friday? Auch das hat idealo getestet. Demnach sind rund 90 Prozent der Produktkategorien am Black Friday günstiger als im Vormonat. Bei einzelnen Artikeln sind es rund zwei Drittel. Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland können demnach zwischen 11 und 20 Prozent sparen. Nur jedes fünfte Angebot war am letzten Black Friday aber um mehr als 20 Prozent reduziert.

Auf die Kategorie achten

Vor allem bei beliebten Produkten, wie Smartphones, kann man nur selten auf einen Rabatt hoffen. Wer ein Schnäppchen machen will, greift deshalb am ehesten zu anderen Kategorien. Besonders viel rabatt gab es letztes Jahr bei Spielen für die Playstation 4, Adventskalendern, Überwachungskameras und SSD-Festplatten. Aber auch bei Fernsehern, Grills und Kinderwagen kann man mit Rabatten im zweistelligen Prozentbereich rechnen.

Rabatte nicht nur am Black Friday

Auch rät das Vergleichsportal idealo davon ab, sich zu sehr auf den Black Friday zu fokussieren. Mehr als die Hälfte der untersuchten Produkte war demnach an einem anderen Tag im November günstiger als am Black Friday. Schon könnt ihr also einige Schnäppchen machen.