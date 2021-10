Karlsfeld: Django und Fuchur bestehen Ausbildung zu Wasserrettungshunden

Die Badesaison in diesem Jahr ist zwar schon ziemlich vorbei, aber die Wasserwacht hier in Karlsfeld bereitet sich schon mal vor und hat dafür ihr Team vergrößert. Fuchur und Django heißen die neuen Kollegen und seit dem Wochenende dürfen sie sich stolz „ausgebildete Wasserrettungshunde“ nennen. Bei insgesamt vier Prüfungen haben die beiden ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Hunde werden in der Wasserrettung immer dann eingesetzt, wenn eine hilflose Person über eine weitere Strecke gezogen und über Wasser gehalten werden muss. Bis zu drei Personen kann ein Hund dabei ziehen. Die Wasserwacht freut sich in der kommenden Badesaison auf ihre beiden neuen Kollegen.