Karlsfeld: Ehrenamtliche Helfer für das Spielmobil gesucht

Die Gemeinde Karlsfeld will den Kindern und Jugendlichen mehr bieten. Deshalb soll es künftig ein Spielmobil geben. Das kommt auf verschiedene Spielplätze hier in Karlsfeld und dort kann dann gespielt und gebastelt werden. Was jetzt aber noch fehlt, sind ehrenamtliche Helfer. Die sollten vor allem Spaß an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien haben, das ganze Jahr über regelmäßig Zeit haben, vor allem am Nachmittag und auch einen Führerschein haben. Am besten haben die Helfer auch Spaß an Kreativität und denken sich selber gerne neue Spielideen aus. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch per Telefon: 08131 / 39 08 06 oder per Mail an Jugendhaus@karlsfeld.de!