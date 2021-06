Am Karlsfelder See im Landkreis Dachau gilt ab heute ein Glasflaschenverbot. Corona ist dafür allerdings nicht der Grund, sondern die Scherben. Das Glasflaschenverbot gilt immer von 18 bis 06 Uhr in der Früh. Bußgelder gibt’s vorerst aber nicht, weil dafür die Satzung für den See geändert werden müsste. Stattdessen soll der Sicherheitsdienst die Flaschen einfach wegnehmen.