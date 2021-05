Flugzeugbrand in einer Wohnung. Ein Rentner bastelte gestern in Karlsfeld im Landkreis Dachau an seinem Modellflugzeug, als plötzlich der Motor explodierte. Der 73-Jährige und seine Frau erlitten schwere Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Warum der Motor explodierte, muss noch geklärt werden.