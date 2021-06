Schock in Karlsfeld im Landkreis Dachau. Der Fahrer eines Müllwagens hat gestern einen Schwächeanfall am Steuer erlitten, mitten auf der vierspurigen Münchner Straße. Das Fahrzeug fuhr quer über die Straße samt Mittelinsel und krachte dann in ein Restaurant. Zum Glück wurde dabei nur der Fahrer selbst leicht verletzt.