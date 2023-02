Karlsfeld: Neuer Zebrastreifen ist gar keiner

Verwirrung bei Fußgängern in Karlsfeld im Landkreis Dachau. Schon seit fünf Monaten gibt es auf der Allacher Straße einen nagelneuen Zebrastreifen. Der ist allerdings mit gelben Kreuzen abgeklebt. Der Hintergrund laut Gemeinde: Lieferverzögerungen bei den blauen Zebrastreifen-Schildern. Ohne die darf der Zebrastreifen offiziell nicht in Betrieb gehen. Für Autofahrer bedeutet das: ihr müsst nicht anhalten, um Fußgänger hinüber zu lassen. Die müssen also extra aufpassen, so lange die Schilder noch nicht da sind. In den nächsten Wochen werden sie laut Gemeinde geliefert.