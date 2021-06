Der Rotkreuzshop in Karlsfeld im Landkreis Dachau hat seinen fünften Geburtstag gefeiert. Der Laden stehe für gelebte Nachhaltigkeit und biete Kleidung für Menschen an, die ihren Lebensunterhalt sonst nur schwer bestreiten können, heißt es. Wer übrigens dort einkauft unterstützt auch gleichzeitig den Landkreis – denn die Gewinne werden in soziale Projekte investiert.