Karlsfeld: Überwältigender Erfolg von Feuerwehr-Werbeaktion

Vor eineinhalb Jahren hatte die Freiwillige Feuerwehr hier in Karlsfeld ein Problem: immer mehr Einsätze, aber immer weniger Mitglieder. Feuerwehr und Gemeinde haben deshalb eine große Plakataktion gestartet. “Karlsfeld brennt” war in großen Buchstaben darauf zu lesen. Darunter: “Für seine Freiwillige Feuerwehr”. Und jetzt ist klar: Die Aktion war ein Riesen-Erfolg: 41 neue Mitglieder hat die Feuerwehr in den letzten eineinhalb Jahren gewonnen, 14 davon sind Nachwuchs-Retter in der Jugendfeuerwehr. Die Kameraden gehen also gut gerüstet in die nächsten Jahre und die Karlsfelder bleiben weiter gut geschützt.