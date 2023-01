Kastrations-Aktion für streunende Katzen im Kreis Dachau

Katzen sind auch hier in Oberbayern das beliebteste Haustier. Es gibt aber auch immer mehr Straßenkatzen. Das ist ein Problem, denn sie leiden oft unter vielen Krankheiten, vermehren sich aber gleichzeitig sehr schnell. Der Verein Tierschutz-Hilfe vor Ort hier in Altomünster will etwas tun gegen das Leid der Straßenkatzen. Nächste Woche (16. Januar bis 21. Januar) starten die Tierschützer zusammen mit Tierärzten eine Aktion zur Katzen-Kastration. Sie bitten deshalb vorab Bürger im Landkreis Dachau, ihnen wild lebende Katzen zu melden.

Wenn ihr mithelfen wollt, könnt ihr Tiere beim Verein melden oder mit Geldspenden die Aktion unterstüzen. Infos für beides bekommt ihr bei Sonja Limmer unter 0152 / 342 14 510 oder an info@tierschutz-hilfevorort.de.