Kauf Dahoam!

Es sind die kleinen Geschäfte, die die Städte, Orte und Dörfer in unserer Heimat lebenswert machen und ihren Charakter verleihen. Doch sie sind in Gefahr. Der Online-Handel setzt ihnen schon seit Jahren zu und in diesem Jahr haben die kleinen Ladeninhaber schon einiges mitmachen müssen. Wenn nun das Weihnachtsgeschäft auch nichts wird, weil die Menschen aus Angst vor Corona die Geschäfte meiden, könnten bei vielen für immer die Lichter ausgehen.

Aber das muss nicht sein! Kauft Eure Weihnachtsgeschenke doch einfach bei den lokalen Händlern. Diese haben sich vielerorts zusammengeschlossen und bieten teilweise auch Online-Shopping. Hier findet ihr die Links zu den wichtigsten Onlineportalen für den Einzelhandel in unserer Heimat.

Landkreis Dachau

Dahoam in Dachau

Münchner Straße in Dachau

Läden in Markt Indersdorf

Landkreis Ebersberg

Stadt Ebersberg

Markt Schwaben

Stadt Grafing

Landkreis Freising

Aktive City Freising

Neufahrn / Eching

Landkreis Erding

Shopping im Landkreis

Landkreis Fürstenfeldbruck

Stadt Fürstenfeldbruck

Onlineportal 08141

Wir sind Germering

Landkreis Landsberg

Landsberg hält zusammen

Aufmacher Landsberg

Alte Bergstraße Landsberg

Landkreis Starnberg

Starnberger Seeleben

Unser Würmtal

Zusammen für Gauting

Schaufenster Gilching

Shopping in Herrsching