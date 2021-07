Kaufering: Naschen für den guten Zweck

Naschen für einen guten Zweck kann man in der Bäckerei Fischer in Kaufering. Der hat nämlich extra Spitzbubenherzen für den guten Zweck gebacken. Davon geht pro Stück ein Euro an LandsAid – und das erste Blech ging weg wie warme Semmeln. LandsAid unterstützt Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten auf der ganzen Welt. Für die Aktion „Naschen für die Welt“ will die Bäckerei Fischer wird auch weiter gebacken – in Zukunft sollen dann auch andere süße Gebäcke, wie zum Beispiel Nougattaler dazukommen.