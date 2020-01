In Kaufering im Landkreis Landsberg sind eine Mutter und ihr Kind gerade so einem tragischen Unglück entgangen. Die beiden waren am Montag mit dem Fahrrad unterwegs. Plötzlich wechselte ein Transporter vor ihnen vom Fahrradweg auf die Straße und verfehlte die Beiden nur knapp. Der Transporter fuhr überhaupt nur auf dem Radlweg, weil er vorher einem Auto ausgewichen war und von der Straße auf den Radlweg fuhr. Die Polizei konnte den Mann schließlich anhalten und anzeigen.