Kaufering: Volksfest startet für bis zu 1500 Besucher

Es ist Volksfest-Saison im TOP FM-Land. Viele Feste, darunter das Oktoberfest in München, müssen ja ausfallen, aber oft gibt es gut durchdachte Ersatzprogramme. Hier in Kaufering startet heute wieder das Volksfest. Letztes Jahr gab es schon ein Ersatzprogramm für 400 Besucher. Dieses Jahr will man nachbessern. Bis zu 1.500 Gäste dürfen heuer auf den Festplatz an der Bayernstraße. Wieder gibt es kein großes Zelt, sondern Biertische und dafür ein extra großes Versorgungszelt. Die Veranstalter wollen so verhindern, dass man lange anstehen muss. Und es gibt auch mehr Schausteller. Auf den Wegen und bei der Essensausgabe gilt Maskenpflicht. Bis zum 5. September wird in Kaufering gefeiert, wenn es gut läuft auch eine Woche länger.