Kaufering: Zeugin gesucht nach Belästigung eines Kindes

Die Polizei in Kaufering im Landkreis Landsberg sucht dringend eine Zeugin. Am Sonntagnachmittag war sie am Bahnhof, als ein Tatverdächtiger ein 13-jähriges Mädchen belästigte. Der Mann küsste das Mädchen, nahm sie beim Arm und verschwand schließlich. Laut Polizei habe die Zeugin das Geschehen wohl falsch eingeschätzt und war deshalb nicht eingeschritten. Zwar haben die Beamten einen Tatverdächtigen bereits festgenommen, hoffen aber auf eine weitere Bestätigung. Die gesuchte Frau wird auf etwa 60 bis 65 Jahre geschätzt, schlank und kurzes graues Haar.