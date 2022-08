Das Hin und Her hat ein Ende, jetzt steht fest: Es wird an Silvester kein Rammstein Konzert in München geben. Der Veranstalter hat das geplante Mega-Konzert mit 145 000 Zuschauern abgesagt. Grund waren die großen Zweifel daran, ob man so ein großes Konzert unter dem Zeitdruck sicher durchführen kann. Auch die Polizei hatte bereits im Vorhinein einige Bedenken geäußert.